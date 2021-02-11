إيقاف 57 مخالفًا بحوزتهم أطنان من الحطب المحلي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 57 مخالفًا، في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم أكثر من 5 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع.

إيقاف (57) مخالفًا، في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع. ⁦@SFES_KSA⁩

⁦@security_gov⁩ ⁧#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/orEDlkMyiM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 11, 2021

ونشرت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو يبين جهودها في ضبط الحطب المحلي.

حملة الداخلية:

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.







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