إيلون ماسك ينصح بقراءة هذه الكتب الـ 7

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يحب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، القراءة وإبقاء متابعيه على تويتر محدثين بشأن الكتب التي يقرأها وتلك التي كان لها تأثير عليه وعلى حياته، وإليك بعضًا من تلك التي أوصى بها رائد الأعمال التكنولوجي.

7 كتب يُوصي بهم إيلون ماسك

1- Life 3.0: أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء الاصطناعي، بواسطة ماكس تيجمارك، وقال ماسك عنه: هذا دليل مقنع للتحديات والخيارات في سعينا لمستقبل عظيم للحياة والذكاء والوعي.

2- ​Zero to One: ملاحظات حول الشركات الناشئة وكيفية بناء المستقبل، بقلم بيتر ثيل، حيث أنشأ الكاتب العديد من الشركات الرائدة، وقال إيلون ماسك عنه إنه جعله واحد من أنجح الأشخاص في وادي السيليكون في الولايات المتحدة.

3- ​The Big Picture، حول أصول الحياة والمعنى والكون نفسه، بواسطة شون كارول، ويحب الرئيس التنفيذي لـ تيسلا أي كتاب من تأليف شون كارول.

4- Super Intelligence: المسارات والمخاطر والاستراتيجيات، بقلم نيك بوستروم، ويتحدث فيه عن الذكاء الاصطناعي، وقال ماسك عن الكتاب في إحدى تغريداته، أنه يحتمل أن يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية.

5- ​Atlas Shrugged، آين راند، يتحدث عن الشيوعية بطريقة بسيطة وجذابة للغاية.

6- تجار الشك: كيف طمس حفنة من العلماء الحقيقة بشأن القضايا العالمية من دخان التبغ إلى تغير المناخ، بقـم نعومي أوريسكس وإريك إم كونواي.

7- ثروة الأمم لآدم سميث، أهم مؤلفات الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث، نُشر في 1776 في بداية فترة الثورة الصناعية ويعتبر أحد معالم تطور الفكر الاقتصادي.







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