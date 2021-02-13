ابنة بيل غيتس تتلقى لقاح كورونا: أنا محظوظة

المواطن - متابعة

حثت جينيفر بيل غيتس، ابنة مؤسس شركة “مايكروسوف” بيل غيتس، الجميع على عدم تفويت الفرصة والقبول بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حال سنحت لهم الفرصة.

ونشرت جينيفر صورة لها خلال تلقى اللقاح عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “لقد مر أكثر من عام منذ ظهور فيروس كورونا، ولدينا الآن المزيد من الحلول، بما في ذلك التطعيم للمساعدة في حماية الأفراد والمجتمعات”.

رسالة من ابنة بيل غيتس :

وأضافت: “أنا محظوظة لتلقي جرعتي الأولى من اللقاح لتعليم خلايا زيادة الاستجابة المناعية الوقائية لهذا الفيروس، كطالب طب وطبيبة طموحة، أنا ممتنة لأنه سيوفر لي الحماية والأمان لممارستي المستقبلية”.

وتابعت: “أود أن أحث الجميع على التفكير بشدة بنفسك وعائلاتك عندما يتم توفير الخيار لك، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم أصبحت مجتمعاتنا أكثر أمانًا للجميع”.

وأضافت: “أعرب عن امتناني للأطباء والعلماء وخبراء الصحة العامة والصيادلة وغيرهم ممن جعلوا هذا الإنجاز في الطب الحديث ممكنًا، يعمل العاملون في مجال الرعاية الصحية لدينا بلا كلل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وسيزيد هذا اللقاح من قدرتهم على النجاح.. سأظل أرتدي الكمامة (أو اثنتين!) بعد تلقي جرعتي الثانية”.







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