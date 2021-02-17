احترس من رفع صوت سماعات الأذن

المواطن- محمد داوود - جدة

حذر استشاري السمع الدكتور إبراهيم رحمة الله، من رفع صوت سماعات الأذن عند سماع الجوال بنسبة عالية جدًا لا تحافظ على توازن الأذن، موضحًا أن ذلك قد يتسبب مع مرور الوقت إلى حدوث ضعف السمع أو فقدانه، وخصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل سابقة في الأذن، وذلك بسبب تأثر الأذن من الأصوات العالية جدًا.

مخاطر رفع صوت سماعات الأذن

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إن هناك انواع لفقدان السمع وهي:

فقدان السمع التوصيلي: ويحدث عندما يُمنع وصول الصوت بسبب الأذن الخارجية، أو الوسطى، ويمكن للطب، أو الجراحة إصلاح هذا النوع من ضعف السمع.

فقدان السمع الحسي العصبي: يحدث بسبب تلف الأذن الخارجية، وفي الغالب لا يمكن للطب، أو الجراحة إصلاح هذا النوع من ضعف السمع.

فقدان السمع المختلط: يحدث بسبب مشكلات في الأذن الداخلية، والوسطى، والخارجية، وهو مزيج بين فقدان السمع التوصيلي وفقدان السمع الحسي العصبي.

فحص قناة الأذن

ولفت إلى أنه عند حدوث أي مشكلة في الأذن يصبح الفرد غير قادر على السمع بشكل جيد وهذا يتطلب إجراء التشخيص، ويشمل ذلك تقييم السمع وفحص قناة الأذن، والقيام بفحوصات أخرى، لتقييم الأصوات التي يمكن سماعها.

فحص السمع دوريًا

ودعا فئة من الأشخاص بضرورة القيام بفحوصات السمع دوريًّا، وهم الذين لديهم تاريخ عائلي لفقدان السمع لا يرتبط بالتعرض للضوضاء، الذين يعملون في بيئة عمل صاخبة، الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة فيها ضجيج مرتفع، كبار السن الذين تجاوزوا الستين عامًا.

تجنب أماكن الضوضاء

ونصح الدكتور رحمة الله الجميع بعدم التعرض للأصوات العالية، وخفض صوت التلفزيون، أو سماعات الأذن، وأخذ الحيطة عند الذهاب إلى أماكن الضوضاء، مثل: حفلات الزفاف، والأحداث الرياضية، الابتعاد عن مكبر الصوت، الاستراحة من الأصوات العالية كل ١٥ دقيقة إذا كان ذلك ضمن العمل اليومي، استعمال سدادات الأذن لتقليل الصوت، إجراء اختبار حاسة السمع بشكل منتظم.

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