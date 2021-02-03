اختبار يحسم مصير مشاركة ميتريتا

المواطن - مروة نبيل

يترقب المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش عودة لاعبه الروماني ألكسندر ميتريتا إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمشاركة في المباريات بعد غيابه خلال الأيام الماضية.

ميتريتا يقترب من المشاركة

وكان ألكسندر ميتريتا قد طلب من إدارة النادي الأهلي الموافقة على سفره إلى رومانيا، للاطمئنان على عائلته ورؤية مولوده الجديد، وغاب عن مباراة الباطن الماضية؛ ولكنه عاد مؤخرًا ويخضع لعزل صحي، وينتظر خروجه اليوم.

ومن المقرر أن يحسم ميلويفيتش مصير مشاركة ميتريتا من عدمها أمام الوحدة، حيث سيخضع اللاعب الروماني لاختبارات لياقية ميدانية للتأكد من مدى جاهزيته، وذلك وفقًا لمصادر خاصة لـ”الرياضية”.

وفي السياق ذاته، تعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة على قدوم عائلة النجم الروماني إلى جدة، وترتيب إجراءات وصولها خلال الفترة المقبلة، للعمل على استقرار حياته وتركيزه بشكل أكبر مع الفريق.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.







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