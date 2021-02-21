اختراق تطبيق كلوب هاوس والشركة تدرس الاستعانة بمختصين

المواطن - الرياض

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أفادت معلومات عاجلة عن تعرض تطبيق كلوب هاوس للاختراق، فيما أكدت الشركة المالكة للتطبيق أنها تبحث الاستعانة بشركة مختصة لتأمين بيانات المستخدمين.

تشفير بيانات مستخدمي تطبيق كلوب هاوس

وقالت الشركة إنها نعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب البيانات الخاصة بالمستخدمين.

ونقلت رويترز عن التطبيق القول إنه يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.

ما هو تطبيق Clubhouse؟

هو بالأساس تطبيق صوتي ولا يعتمد على المحادثات النصية التي تجدها على الشبكات الاجتماعية الأخرى، وفي التطبيق، يمكنك استضافة محادثاتك الخاصة، والاستماع إلى الآخرين، أو في بعض الحالات الانضمام إلى المحادثات الحالية الجارية في المجتمع.

وعادةً ما يتعلق الأمر بالمضيف، حيث يتحدث شخص واحد إلى جمهور صامت، ويمكن إجراء محادثات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المختلفة في أي وقت، وبهذه الطريقة يمكنك الدخول والخروج من الغرف للعثور على شيء يثير اهتمامك.

كيفية الحصول على دعوة

أول عقبة أمام الانضمام إلى Clubhouse هي أنه متاح فقط على أجهزة أيفون، لذلك إذا كنت من مستخدمي أندرويد فلن يحالفك الحظ حاليًا، العقبة الثانية هي أنه لا يمكنك التسجيل كما تفعل مع فيسبوك أو تويتر؛ لأنه محصور على الدعوة فقط.

يمكن للمستخدمين الحاليين دعوة عضوين فقط، وما لم تكن تعرف شخصًا قد انضم بالفعل، وكان يحبك بدرجة كافية لتسليم دعوة إليك فلن تنضم إلى Clubhouse، على الأقل ليس في وقت قريب.

تحذير من اختراق الخصوصية

وفي وقت سابق حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، المستخدمين من خطورة تطبيق كلوب هاوس.

وقال الحمادي إن هذا التطبيق ينتهك خصوصية المستخدم من خلال الاستخدام الاعتيادي وعدم وضوح سياسة الاستخدام أثناء التسجيل.

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