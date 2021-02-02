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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية
عيار 21 يسجل 196.33 ريال

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

2021/02/02
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب عالميًا
المواطن - الرياض
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1 أسعار الذهب عيار 21
2 أسعار الذهب عيار 18

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم إلى 224.37 ريال (59.83 دولار)، مقابل 222.68 ريال (59.38 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 196.33 ريال (52.35 دولار)، مقارنة بنحو 194.85 ريال (51.96 دولار) في تعاملات الاثنين.

أسعار الذهب عيار 18

وصعد جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى نحو 168.28 ريال (44.87 دولار)، مقابل نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 130.88 ريال (34.90 دولار)، مقارنة بنحو 129.90 ريال (34.64 دولار) الإثنين.


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