ارتفاع إصابات كورونا عالمياً لأكثر من 111 مليون حالة

المواطن - متابعة

كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا ”كوفيد-19″ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 111 مليوناً و651 ألفاً و209 إصابات، الأحد 21 / 2 / 2021.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و472 ألفاً و353 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 86 مليوناً و818 ألفاً و728 حالة.

كورونا في ألمانيا

وأعلنت ألمانيا اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و386 ألفاً و559 حالة.

وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 145 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 67 ألفاً و841 حالة، مشيرة إلى تعافي مليونين و190 ألفاً و600 حالة من الجائحة. بينما بلغت الحالات النشطة في ألمانيا إلى 125 ألفاً و100 حالة.

ارتفاع الإصابات بالهند

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 14 ألفاً و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الحالات من 11 مليون حالة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و991 ألفاً و651 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 90 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 156 ألفاً و 302 حالة.

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