ارتفاع نسبة جولات الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية 100%

المواطن - الرياض

سجلت وزارة التجارة ارتفاعًا في عدد جولاتها التفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” بارتفاع تجاوز 100%، كما سجلت ارتفاعًا في ضبط المخالفات بنسبة 32%.

و نفذت الوزارة (18،824) زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي بمعدل أكثر من 2600 جولة يوميًا، ونتج عنها 743 مخالفة بمعدل 106 مخالفات يوميًا، تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

هذا وتؤكد وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10،000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.

شارك الخبر







شارك الخبر