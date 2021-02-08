استبعاد شاندونغ لونينغ الصيني من دوري أبطال آسيا 2021

المواطن - محمد سمعه

قررت اللجنة المستقلة لأهلية المشاركة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد نادي شاندونغ لونينغ الصيني من نسخة دوري أبطال آسيا 2021 وسحب ترخيصه.

شاندونغ لونينغ لم يحقق شروط الدفعات واجبة الدفع

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت أن اللجنة المستقلة رأت أن نادي شاندونغ لم يحقق متطلبات إحدى الفقرات في قانون إصدار ترخيص الأندية والخاصة بالدفعات واجبة الدفع ليُصبح في نظر اللجنة غير مؤهل للحصول على الترخيص.

وأكدت اللجنة التابعة للاتحاد القاري أن نادي شاندونغ لونينغ غير مؤهل للمشاركة بدوري أبطال آسيا 2021 وبالتالي فإن المقعد الشاغر سيتم إعادة تخصيصه بحسب دليل المشاركة بمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي.

قرعة دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان أعلن عن نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021 لأندية غرب القارة يوم 27 يناير الماضي حيث يترأس الهلال المجموعة الأولى، التي تضم؛ شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق رقم 1 بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وتضم المجموعة الثانية، الشارقة الإماراتي، تركتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 2 بين الوحدة والقوة الجوية العراقي، ويتواجد بالمجموعة الثالثة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

ويتواجد بالمجموعة الرابعة، السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق رقم 3 بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني، وتضم المجموعة الخامسة؛ بيرسبوليس الإيراني، الريان القطري، جوا الهندي والمتأهل من الملحق رقم 4 بين الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.







شارك الخبر