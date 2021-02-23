استشاري نفسي: لا يمكن توقع الفوز في ديربي النصر والهلال

المواطن - محمد داوود - جدة

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رأى استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالمنان الحكيم، أن مباراة ديربي النصر والهلال اليوم ستكون مختلفة بكل المقاييس وخارجة عن التوقعات، إذ يترقبها جمهور الناديين لكونها من المباريات التاريخية التي تعتمد على نتيجة الفوز عند جماهيرها.

تقارب المستوى الفني بين النصر والهلال

وقال في تصريحات لـ”المواطن “: “مستوى النصر والهلال فنيًا ولياقيًا قد يكون متقاربًا إلى حد كبير، فالعالمي يسعى لنقاط المباراة لتسجيل الفوز على الزعيم وإثبات جدارته رغم المستوى المهزوز التي ظهر عليها في المباريات السابقة إلا إن وضعه يختلف أمام الهلال لكون هذه المباراة كما أشرت تنافسية وندية وقوية بين الفريقين”.

وتابع: “كما يطمح النصر إلى تأكيد تفوقه على الهلال بعد الانتصار الأخير عليه، أما الهلال فهو بدوره سيسعى بكل الطرق لترضيه جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام النصر دون النظر إلى نتائجه الايجابية في المباريات التي خاضها خلال الأيام الماضية”.

تاريخ تنافسي كبير

وبين أن مباريات الديربي بين النصر والهلال عادة لها طابع جماهيري خاص، فهي في موازين المباريات تعتبر مباراة نفسية عند الجماهير، فلكلا الفريقين تاريخ تنافسي كبير وصولات وجولات في المباريات التي جمعتهما معًا.

وأضاف: “فلا ننسى تاريخ النصر بوجود الأسطورة ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان ويوسف خميس وفهد الهريفي ودرويش سعيد ومروان سالم، وفي الهلال صالح النعيمة وفهد المصيبيح ويوسف الثنيان وسامي الجابر ومحمد الدعيع، وبالطبع غيرهم، فذلك الزمن الجميل بوجود هؤلاء شهد بناء وتطور النادين في تلك الحقبة الزمنية، ومازالت جميع لقاءاتهما خالدة في الذكريات”.

صعوبة توقع النتيجة

وخلص الدكتور الحكيم إلى القول “لا يمكننا توقع الفوز في مباراة النصر والهلال، فذلك يعتمد على أداء الفريقين وخطة المدربين، فحالة مثل هذه المباريات تكون مجهولة في توقعاتها بغض النظر عن نتائج المباريات السابقة، فالجماهير يهمها في الأخير الفوز على الفريق الآخر وتسجيل الانتصار في السجل التاريخي للنادي”.

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