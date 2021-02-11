اعتذار مايكون يُعيده إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة المدافع البرازيلي مايكون مع نادي النصر في طريقها إلى الحل، بعد تقديمه لاعتذار إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الكرواتي ألين هوفارت.

مايكون يعتذر

واتفقت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت مع مايكون على العودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بعد اقتراب وجهات النظر بين الطرفين بشأن المستحقات المالية المتأخرة، وذلك وفقًا لـ”الرياض”.

وأضافت المصادر: “مايكون سيُقدم بعد وصوله اعتذاره للجهازين الفني والإداري واللاعبين على ما بدر منه قبل مباراة نهائي السوبر، وعدم مشاركته في التدريبات قبل تلك المباراة وأنه سوف يخضع للحسم من مرتبه بحسب اللائحة الداخلية للنادي”.

وتابعت المصادر: “من المقرر أن يصل اللاعب إلى إحدى الدول الخليجية والتي سوف يضطر للبقاء فيها لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل أن يأخذ طريقه للرياض والتي سيخضع من خلالها للحجر المنزلي لفترة لا تقل عن عشرة أيام قبل الدخول في التدريبات الجماعية”.

وكان المدافع البرازيلي صاحب الـ33 عامًا، قد فاجئ إدارة نادي النصر بفسخ عقده بسبب عدم استلام لرواتبه الشهرية المتأخرة، الأمر الذي دفعه للرحيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الجولات الأخيرة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.







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