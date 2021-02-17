اعراض مرض ذئبة الحمراء

يبحث الكثير من الناس عن اعراض مرض ذئبة الحمراء كثيرًا على الإنترنت حيث أن الأعراض مختلفة ومتنوعة ويعتبر هذا المرض من أحد الأمراض المناعية التي يمكن أن تصيب الإنسان.

مرض الذئبة الحمراء

يعد مرض الذئبة الحمراء من أحد الأمراض المناعية الذاتية والتي تحدث بفعل عامل أساسي جدًا وهو الجهاز المناعي، حيث يصاب الفرد بهذا المرض عندما يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم، ومن ثم يصاب الفرد بهذا المرض، والتي يحدث مجموعة من اعراض مرض ذئبة الحمراء على الجسم.

الذئبة الحمراء تؤدي إلى حدوث مجموعة من الالتهابات في الجسم، هذه الالتهابات قد تؤثر في العديد من أنظمة الجسم المختلفة وبعض الوظائف والمهام الحيوية، بالإضافة إلى الشعور ببعض الأعراض على المفاصل والجلد والكليتين وخلايا الدم والدماغ والرئتين أيضًا.

في بعض الأحيان قد يكون تشخيص مرض الذئبة صعب بعض الشيء، حيث تتشابه أعراضه مع بعض الأعراض الاخرى، والتي تجعل الطبيب يقوم بإجراء بعض التحاليل والفحوصات التي تؤكد أن هذه الأعراض خاصة بالذئبة الحمراء.

وهناك بعض الشخصيات التي تولد وهي لديها قابلية الإصابة بالذئبة الحمراء، وحتى الآن لا يوجد علاج محدد لعلاج هذا المرض المناعي، بل يتم تناول بعض الأدوية التي تحد من الأعراض بعض الشيء والتي تعالج الجهاز المناعي وتقويه تجاه بعض الأمراض.

اعراض مرض ذئبة الحمراء

هناك مجموعة من الأعراض التي تبدأ في الظهور بمجرد الإصابة بالمرض، التي من خلال هذه الأعراض وبعض الفحوصات الأخرى يتم تحديد العلاج الخاص بالمريض، ومن هذه الأعراض نذكر:

الشعور بالتعب والإجهاد وعدم القدرة على بذل المجهود.

الإصابة بالحمى والسخونية وارتفاع درجة الحرارة.

في بعض الحالات يصاب الفرد بأنخفاض شديد في الوزن وفي البعض الآخر يزداد وزن المريض.

الإصابة ببعض الإلتهابات والتيبس في المفاصل والتي ينتج عنه الإصابة والشعور ببعض الآلام.

ظهور طفح جلدي في الجسم والتي يكون على شكل فراشة في الوجه أو الخدين ومنطقة الانف.

قد نجد مجموعة من الجروح في الجلد والجسم والتي تظهر بشكل واضح وتتفاقم في الالم والجروح من خلال التعرض إلى أشعة الشمس.

الشعور بضيق وصعوبة في التنفس.

الصلع المبكر نتيجة تساقط الشعر بكميات كبيرة.

الشعور بآلام في الصدر.

التعرض إلى جفاف في العينين.

التعرض لبعض الإضطرابات النفسية مثل القلق والإكتئاب.

في بعض الحالات يتم التعرض إلى فقدان في الذاكرة.

أنواع الذائبة الحمراء

بعد التعرف على اعراض مرض ذئبة الحمراء فإن هناك أنواع من هذا المرض تختلف على حسب الاعراض وطرق العلاج والمكان التي ظهر فيها المرض، وهذه الأنواع يتم تحديدها من قبل الطبيب وعلى أساسها يتم تحديد العلاج ويذكرها لنا موقع المواطن في النقاط التالية:

الذئبة الحمامية المجموعية : وهذا النوع قد يصيب أي عضو من أعضاء جسم الإنسان.

: وهذا النوع قد يصيب أي عضو من أعضاء جسم الإنسان. الذئبة الحمامية الجلدية : وهذا النوع قد يكون مستهدف أن يصيب الجلد فقط.

: وهذا النوع قد يكون مستهدف أن يصيب الجلد فقط. الذئبة المحدثة بالأدوية : وهي التي تظهر بعد تناول أي نوع من الأدوية معينة.

: وهي التي تظهر بعد تناول أي نوع من الأدوية معينة. الذئبة الوليدية: وهذا النوع الأخير هو نوع نادر قد يصيب الأطفال حديثي الولادة.

عوامل الخطورة

من خلال قراءة اعراض مرض ذئبة الحمراء جيدًا قد نستخرج منها عوامل الخطورة التي من خلالها يتم زيادة فرص الإصابة بهذا المرض، لذلك فإن عند توفر أي عامل من هذه العوامل لابد ان يت الحا جيدًا على المنعاة والكشف الدوري حتى تتم معالجة الأمر من البداية، وهما:

الجنس : وهو نوع الشخص المريض، حيث أنه نظرً لمجموعة من الإحصائيات والدراسات وجد أن مرض الذئبة الحمراء قد يصيب النساء بكبة أكبر عن الرجال.

: وهو نوع الشخص المريض، حيث أنه نظرً لمجموعة من الإحصائيات والدراسات وجد أن مرض الذئبة الحمراء قد يصيب النساء بكبة أكبر عن الرجال. العمر : في العموم أن مرض الذئبة الحمراء لا يتعلق بعمر أورحلة معينة بل يصيب الجميع حتى حديثي الولادة، ولكن المتعارف عليه والشائع يتم تشخيص الحالات من عمر 15 إلى عمر 45 عام.

: في العموم أن مرض الذئبة الحمراء لا يتعلق بعمر أورحلة معينة بل يصيب الجميع حتى حديثي الولادة، ولكن المتعارف عليه والشائع يتم تشخيص الحالات من عمر 15 إلى عمر 45 عام. أشعة الشمس : قد يكون التعرض إلى أشعة الشمس من أشد عوامل الخطورة لدى الشخصيات التي لديها قابلية للمرض، حيث أن الشمس تحفز ظهور أعراض الذئبة على الجلد والبشرة.

: قد يكون التعرض إلى أشعة الشمس من أشد عوامل الخطورة لدى الشخصيات التي لديها قابلية للمرض، حيث أن الشمس تحفز ظهور أعراض الذئبة على الجلد والبشرة. بعض الادوية: قد تكون بعض الادوية عامل خطورة كبير في هذا المرض، حيث تناول هذه الادوية لفترة كبيرة قد يزيد من فرص الإصابة بمرض الذئبة.

مضاعفات مرض الذئبة

من حلال حدوث اعراض مرض ذئبة الحمراء وتجاهل المرض وعدم الإهتمام بعلاجها فقد تطور هذه الأعراض وهذا المرض ويحدث للفرد مجموعة من المضاعفات، هذه المضاعفات تحدث وتؤثر على:

الكليتان.

الجهاز العصبي المركزي.

الدم والأوعية الدموية.

الرئتان.

القلب.

زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

التعرض إلى موت أنسجة العظام.

يمكن أن يحدث مجموعة من المضاعفات خلال فترة الحمل.

علاج اعراض مرض ذئبة الحمراء

بعد تشخيص مرض الذئبة الحمراء من خلال الأعراض التي حدثت للمريض وإجراء بعض الفحوصات الطبية فإنه يتم الدخول إلى فترة العلاج والتي لم تأخذ كثيرًا من خلال طرق معينة في العلاج تعمل على السيطرة على الأعراض وعلاج الجهاز المناعي وتعزيزه، ومنها:

يتم أولًا علاج المفاصل المنتفخة التي تحدث نتيجة الذئبة.

علاج التعب والتخلص منه من خلال بعض المكملات والمقويات.

بعض العلاجات الجلدية الموضعية التي تستخدم لعلاج الطفح الجلدي الذي يظهر نتيجة الذئبة.

يتم تناول أدوية تعمل على كبت وتثبيط الجهاز المناعي لعدم مهاجمة الجسم مرة أخرى.

في بعض الحالات يتم اللجوء في علاجها إلى زرع خلايا جذعية.

علاج الإلتهاب وانتفاخ الرئتين الحادث نتيجة الإصابة بالذئبة.

إعطاء بعض الفيتامينات المكملات الغنية بالعناصر التي تقوي الجسم وتقوي من صحة العظام والمفاصل.

شارك الخبر







شارك الخبر