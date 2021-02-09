اكتشاف 80 جثة مكدسة بمشرحة في السودان

المواطن - الرياض

لا تزال تفاصيل اكتشاف 80 جثة في مشرحة مدينة مدني في السودان تتوالى مع الإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان سبب تكدس هذه الجثث وظروف وفاتها.

لجنة تقصٍ في السودان

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم الثلاثاء قرارًا بتشكيل لجنة للتقصي حول ملابسات وظروف تكدس جثامين بمشرحة مدني.

وسمى القرار رئيس الإدارة القانونية بالولاية رئيسًا، وعضوية ممثل النيابة بالولاية والسيد يحيى مهدي وممثل قوي إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

وحدد القرارُ مهامَّ واختصاصات اللجنة بمراجعة المستندات الخاصة بإدخال الجثامين للمشرحة، وتصنيف الحالات حسب التقرير الفني والظروف التي تم فيها حفظ الجثامين والإشراف على دفن الجثامين التي صرح بدفنها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع للسيد الوالي وتستعين بمن تراه مناسبًا.

دفن الجثامين

يذكر أنه اكتملت مساء أمس عملية دفن 80 من جثامين مشرحة مدني بعد أن سمحت النيابة والطب العدلي ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين والمختفين قسريًا، بدفنهم بعد خضوعهم للتشريح وإنشاء ملفات تعريفية والترقيم وأخذ الحمض النووي.

وتمت عمليات الدفن بمشاركة والي الولاية د. عبد الله إدريس الكنين والدكتور أحمد المصطفي شيخ إدريس مدير عام الصحة والأجهزة العدلية والطب الشرعي والقوى المدنية وغيرها من الجهات.

من جانبه أعلن مدير عام وزارة الصحة أن الخطوة نتجت عن مجهودات بدأت منذ أكتوبر الماضي بجانب مجهودات والي الجزيرة التي تكللت بإرسال وفد لجنة الطب العدلي الاتحادية في الأول من فبراير الجاري، والذي بدأ العمل بالمشرحة حتى تم تشريح جميع الجثامين والتي بلغت 150 جثة إضافة لعدد 40 جثة لحديثي الولادة.







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