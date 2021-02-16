الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها بموقعين في الرياض

المواطن - واس

تقدم وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم، خدماتها للنساء والرجال في مقر شركة الكهرباء بحي العارض، وفي مقر شركة الكهرباء بحي المروج للرجال، وذلك لمدة يومين لكل موقع.

خدمات الأحوال المدنية المتنقلة

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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