الأردن تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي الجبان على مطار أبها

المواطن - الرياض

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن استهداف مليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي؛ ما أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعال حريق محدود بها تمت السيطرة عليه دون إصابات.

الأردن تجدد وقوفها مع السعودية

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار بلاده الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية، ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وشدد على موقف بلاده الثابت والرافض لاستمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها بوجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.







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