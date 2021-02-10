الأرصاد : أمطار رعدية على جازان حتى الـ8 مساء

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.







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