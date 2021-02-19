الأرصاد : أمطار نجران وجازان مستمرة حتى الـ6 مساءً

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

تنبيه من طقس جازان

كما نبّه المركز من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وفرسان، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 5 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض ،الشرقية).كما لم يستبعد المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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