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الأرصاد تتوقع طقسًا غير مستقر حتى الخميس: أمطار ورياح وثلوج
على العديد من المناطق منها عسير والباحة وجازان ونجران والرياض

الأرصاد تتوقع طقسًا غير مستقر حتى الخميس: أمطار ورياح وثلوج

2021/02/21
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد تتوقع طقسًا غير مستقر حتى الخميس: أمطار ورياح وثلوج
المواطن - الرياض

العناوين الفرعية
1 أمطار رعدية:
2 رياح وثلوج:

كشف مركز الأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل.

أمطار رعدية: 

وتوقعت الأرصاد- بمشيئة الله تعالى- استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم غد الاثنين إلى الخميس على عسير والباحة وجازان ونجران والرياض والشرقية والقصيم ومكة المكرمة وحائل والجوف والحدود الشمالية، وكذلك تبوك والمدينة المنورة.

رياح وثلوج: 

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق الرياض والقصيم والشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج من مساء يوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر، الزيتة).

ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي: هنا.

 


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