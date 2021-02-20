الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق غدًا الأحد بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما تشمل الحالة الجوية كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حالة مطرية مرتقبة:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق ابتداء من يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله، وقد تستمر إلى الخميس.

وفي التفاصيل: توقعت الأرصاد استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم الاثنين القادم إلى يوم الخميس.

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