الأرصاد: جبال تبوك تكتسي الأبيض الليلة وغدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد جبال منطقة تبوك تساقط الثلوج مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة.

وقال المركز : الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على المنطقة (علقان اللوز) من مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة.

أمطار تبوك اليوم

وشهدت مدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وتتسبب الحالة المطرية الغزيرة في تكوينات للسيول والتي بدأت بالجريان بسبب قوة هطول الأمطار.

وهطلت الأمطار بشكل متوسط إلى غزير ما تسبب في تجمع المياه بالشوارع الأمر الذي اضطر رجال المرور إلى إقفال بعض الطرق وتغيير المسارات، وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، على المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

تضافر الجهود لمتابعة الحالة

من جانبه تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته مدن ومحافظات المنطقة، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ميدانيًا لا تزال فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك تباشر مهامها الميدانية في المواقع داخل مدينة تبوك وخارجها من خلال فرق ميدانية تمركزت من وقت مبكر لتطبيق خطط مواجهة السيول والأمطار وتنبيه المتنزهين من خطورة الاقتراب من السيول وبطون الأودية ولم تسجل حتى ساعة إعداد هذا الخبر أية حالات تستدعي التدخل.







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