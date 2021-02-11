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الأرصاد : رياح نشطة وأمطار رعدية على 7 مناطق
استقرار الأجواء بشكل عام اليوم

الأرصاد : رياح نشطة وأمطار رعدية على 7 مناطق

2021/02/11
الساعة 8:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد : رياح نشطة وأمطار رعدية على 7 مناطق
المواطن - واس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ).

حالة الطقس اليوم

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.


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