الأرصاد عن حالة الطقس غدًا : الأمطار مستمرة على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وفي وقت سابق اليوم توقع المركز أن تشهد جبال منطقة تبوك تساقط الثلوج مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، وقال المركز : الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على المنطقة (علقان اللوز) من مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة.

حركة الرياح السطحية

وقال المركز إن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون غدًا – بمشيئة الله – شمالية غربية إلي شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الخليج العربي.

تنبيه من حالة الطقس في المدينة وتبوك

وشهدت مدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وتتسبب الحالة المطرية الغزيرة في تكوينات للسيول والتي بدأت بالجريان بسبب قوة هطول الأمطار.

إلى ذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر – ينبع – وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.







شارك الخبر