الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة لفقدان الوزن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يعتبر فقدان الوزن الشغل الشاغل للكثير من البشر، ولكن ليس من السهل دائمًا تحقيقه، وقد شارك عدد من الخبراء نصائح لإضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

الألياف مفيدة لفقدان الوزن

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية، يمكن الوصول إلى أهداف إنقاص الوزن باتباع خطة نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وقد شارك الخبراء نظام غذائي صحي لزيادة الألياف والمساعدة في حرق دهون البطن.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف في الوصول إلى وزن صحي ، وفقًا للخبراء في موقع هيلث لاين، وقالوا: “دهون البطن غير صحية للغاية، وفي الواقع ، تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وحالات صحية أخرى، فيما تظهر الأبحاث الحديثة أن تناول كميات أكبر من الألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بدهون البطن.”

فوائد الأطعمة الغنية بالألياف

واقترح الخبراء أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في تسريع نتائج فقدان الوزن وحرق دهون البطن، في حين أن الألياف قد تكون مهمة لخسارة الوزن ، إلا أن الكثير من الناس قد لا يأكلون من أنواع الأطعمة تلك ما يكفي.

وأضافوا: “يمكن استبدال الأرز بالكينوا للحصول على ألياف أكثر بثلاث مرات، كما أنه مصدر للمغنيسيوم والفولات ، فيما أوضحوا أن هذا الأمر يكون مفيدًا أيضًا لكوكب الأرض من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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