الأعراض التي تنذر بالإصابة بأمراض الكبد الذهنية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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تعتبر أمراض الكبد الذهنية من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان ولها علامات خطيرة، وقد تكون له علامات تدل على الإصابة بالمرض، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

أعراض مرض الكبد الذهني:

ويتحدث أمراض الكبد الذهنية عندما تتراكم الدهون في الكبد، وبالرغم من أن وجود كميات قليلة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، لكن زيادة النسب الخاصة بها يمكن أن تسبب مشاكل صحية، وقد يكون الشعور بألم في البطن علامة على التعرض لخطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

وأشارت التقارير التي أبرزتها الصحيفة البريطانية إلى أن الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني لا تظهر عليهم أعراض في كثير من الأحيان حتى يتطور المرض إلى تليف الكبد، مضيفة أن الأعراض قد تشمل آلامًا في البطن، ويتمثل في الشعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

نصائح علاجية لهذا المرض:

بالإضافة إلى هذا، قد يكون هناك أعراض أخرى مثل فقدان الشهية، فقدان الوزن، إعياء، نزيف في الأنف، حكة في الجلد، وانتفاخ البطن، كما أن الشخص المصاب بمرض الكبد الدهني قد يفقد شهيته، أو يشعر بالضعف، أو يتقيأ الدم.

وبحلول الوقت الذي يحدث فيه تليف الكبد، يتوقف عن العمل بشكل كامل، ويمكن أن يسبب الوفاة، وفي هذه الحالة ينصح بممارسة الرياضة وحساب السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

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