الأفواج الأمنية تضبط 303 كيلو حشيش في الدائر

المواطن - واس
أعلنت دوريات الأفواج الأمنية عن ضبط 303 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر بمحافظة الدائر.
تفاصيل العملية:
وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان تمكنت -بفضل الله- من ضبط (303) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها، وقد تم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
تعليق واحد
حسن
حسبي الله عليكم دمرتم شباب الوطن