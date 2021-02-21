الأمر بالمعروف في الأسياح تواصل مناشط حملة الخوارج شرار الخلق

المواطن - القصيم

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واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأسياح بمنطقة القصيم تفعيل حملة “الخوارج شرار الخلق”، والتي أطلق أعمالها في حدود المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

التعريف بالجماعات:

وتهدف الحملة إلى تعزيز التعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.

وتتضمن الحملة نشر مواد توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

الأمر بالمعروف تحذر:

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم المكلف، الشيخ وهب بن إبراهيم الوهيبي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب.

وأضاف: أن هذه الحملات الهامة تأتي بمتابعة ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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