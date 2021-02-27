الأمير محمد بن سلمان يحيي جمهور سباق فورمولا الدرعية

المواطن - الرياض

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حيا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جمهور سباق فورمولا الدرعية، مساء اليوم السبت.

الله يطول بعمرك pic.twitter.com/Ud45egudSy — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 27, 2021

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- قد شهد اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

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