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الأمير محمد بن سلمان يحيي جمهور سباق فورمولا الدرعية

الأمير محمد بن سلمان يحيي جمهور سباق فورمولا الدرعية

2021/02/27
الساعة 8:04 مساءً
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الأمير محمد بن سلمان يحيي جمهور سباق فورمولا الدرعية الأمير محمد بن سلمان يشهد سباق فورمولا الدرعية
المواطن - الرياض

حيا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جمهور سباق فورمولا الدرعية، مساء اليوم السبت.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- قد شهد اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم “إي بي بي فيا فورمولا إي”.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مضمار السباق كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه سمو ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.


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