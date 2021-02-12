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الأهلي يتقدم بطلب استضافة مباريات آسيا 2021
ضمن منافسات المجموعة الثالثة

الأهلي يتقدم بطلب استضافة مباريات آسيا 2021

2021/02/12
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يتقدم بطلب استضافة مباريات آسيا 2021 لاعبو الراقي
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الأهلي يسعى لاستضافة مباريات آسيا
1.1 الراقي هذا الموسم

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي يسعى لاستضافة مباريات آسيا

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن إدارة النادي الأهلي رفعت طلبًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه التقدم بطلب استضافة مباريات المجموعة الثالثة للبطولة القارية من الاتحاد الآسيوي للعبة.

ولفتت إدارة النادي الأهلي في طلبها على أن منافسات المجموعة في دوري أبطال آسيا 2021 ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

النادي الأهلي السعودي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم بجانبه؛ الدحيل القطري، استقلال طهران الإيراني، والشرطة العراقي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد يوم 15 فبراير الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات الأندية التي ترغب في استضافة مجموعات النسخة الجديدة من البطولة، وتقدم الشرطة العراقي رسميًا، أمس الخميس، استضافة المجموعة الثالثة أيضًا على أن تُقام في مدينة البصرة.

دوري أبطال آسيا
كأس دوري الأبطال

الراقي هذا الموسم

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي ضد الاتحاد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخيم التعادل الإيجابي على المباراة.

وبعد ديربي جدة، رفع الراقي رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

الأهلي والاتحاد
جانب من مباراة الراقي والعميد

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