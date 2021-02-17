الأهلي يحصل على موافقة وزارة الرياضة لإنشاء شركة للاستثمار

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، قبل قليل، عن حصوله رسميًّا على موافقة وزارة الرياضة لإنشاء شركة الأهلي للاستثمار.

أهداف شركة الأهلي للاستثمار:

وأضاف الأهلي في بيانه: “تُعتبر هذه خطوة إستراتيجية هامة في خارطة الأندية من الناحية الاستثمارية للنادي، كما يجعلها جهة تخضع لأنظمة وتشريعات الشركات، ويُمكنها من التحرك تجاريًّا بكل سلاسة لتحقيق أهداف النادي الاستثمارية”.

وتابع: “ستتمكن الشركة من الدخول في شراكات لأنشطة وقطاعات مختلفة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل لدى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وخلق روافد جديدة من أجل تعزيز العوائد المالية، وتحقيق الاستدامة المالية للنادي مستقبلًا”.

كما ستُساهم الشركة في استمرار التطوير الذي تنتهجه إدارة النادي، لتواصل الفرق حضورها المشرف والمعتاد في المشهد الرياضي محليًّا وخارجيًّا بما يُحقق طموحات جماهير النادي الوفية.

عبدالإله مؤمنة يشكر وزير الرياضة:

ومن جانبه، قدم عبدالإله مؤمنة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه بنقل الأندية إلى مرحلة الخصخصة من خلال الموافقة على إنشاء الشركة، ما يسهم في وصول القطاع الرياضي إلى مستوى يمكن النادي من التحول إلى التخصيص.

وواصل في بيانه: “كما أن ارتباط الأندية بكيانات تجارية خاضعة لأنظمة الشركات يعزز من حوكمة المصروفات والإيرادات فيها، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030، ودعم وزير الرياضة يعد استمرارًا لمواقفه ودعمه المتواصل للنادي ولجميع أندية الوطن”.

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