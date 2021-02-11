الأهلي يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتحاد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الاتحاد

وتُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد عند الساعة 8:20 مساء اليوم الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الأهلي ضد الاتحاد ضمن منافسات البطولة، ويسعى الراقي لمواصلة تفوقه وخطف نقاط الديربي اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز بالديربي 11 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل 7 انتصارات لفريق الاتحاد، و7 تعادلات أيضًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل ديربي جدة اليوم، تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لخطف الثلاث نقاط وتعويض خسارته في ديربي جدة بالدور الأول.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تذبذب الأداء والنتائج في آخر 5 جولات، حيث خسر مرتين وتعادل مرة، وفاز مرتين، إلا أن كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تسعى لتكرار الفوز في الديربي وطمأنة الجماهير.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.







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