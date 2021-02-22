الأهلي ينفي تأخر وصول الفريق لملعب مباراة الشباب

المواطن - مروة نبيل

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حسمت إدارة النادي الأهلي الجدل الذي أُثير بشأن تأخر وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب مباراته ضد الشباب.

الأهلي ينفي تأخر الفريق:

وذكر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “لا صحة لكل ما يثار حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول لملعب نادي الشباب، ونؤكد أن الحافلة قد وصلت في الوقت المحدد لملعب المباراة”.

كما نشر حساب النادي الرسمي صورًا أثناء إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لعمليات الإحماء، استعدادًا لانطلاق المباراة المرتقبة ضد الشباب، وظهر عليهم علامات التركيز أملًا في خطف الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير بعد تذبذب الأداء.

وأعلن المديران الفنيان الإسباني كارلوس هرنانديز والصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيلة مباراة الشباب ضد الأهلي، ودفع كل منهما بالقوة الضاربة، ويمكن الاطلاع على التشكيل الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الشباب ضد الأهلي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، حيث يطمح كل منهما في تحقيق الفوز وزيادة الفارق مع منافسيه.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الراقي صاحب المركز الثالث.

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