الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من المناطق

المواطن - المدينة المنورة

تمكنت شرطة المدينة المنورة، من القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة- الرياض- الدمام- جازان- نجران- خميس مشيط).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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