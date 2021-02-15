الإطاحة بـ4 مواطنين انتحلوا صفة رجال الأمن لسلب العمالة بالجوف

المواطن - الرياض

ألقت شرطة الجوف القبض على 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال الأمن والاعتداء عليهم.

تفاصيل ضبط منتحلي صفة الأمن

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم عددا من أقراص الإمفيتامين المخدر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

عقوبة انتحال صفة رجال الأمن

وكانت النيابة العامة حذرت من انتحال صفة رجال السلطة العامة مؤكدة أن انتحال صفة رجال الأمن يستوجب عقوبة مغلظة خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم إرهابية أو الاستغلال.

وقالت النيابة العامة إن رجل السلطة العامة – وفقًا لنظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة – هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه ويحظر انتحال هذه الصفة من الغير.

وأوضحت أن عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة هي السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معًا.

الإرهاب أو الاستغلال

وأشارت النيابة العامة إلى أنه في حال انتحال صفة رجل الأمن تكون العقوبة هي السجن مدة تصل عشر سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 150 ألف ريال أو بهما معًا إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبًا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم طبقًا للمادة 2 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.

ولفتت النيابة العامة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 01/01 / 1442هـ.

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