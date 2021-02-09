الإمارات تسجل 3,310 حالات كورونا جديدة و17 وفاة

المواطن - متابعة

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 3,310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حالات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332,603 حالات كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‎حالات التعافي من كورونا

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313,060 حالة فيما تم إجراء 165,796 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.







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