الإمارات تسجل 3,498 حالة كورونا جديدة و16 وفاة

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

‌‎أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 3,498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

عدد حالات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 385,160 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,198 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎حالات التعافي

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,478 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″ وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 377,537 حالة.

لقاح كورونا في الإمارات

كما كشفت وزارة الصحة عن تقديم 87,263 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,933,299 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد19 ” وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد 19.

شارك الخبر







شارك الخبر