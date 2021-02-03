الإمارات تسمح بالعودة التدريجية للمدارس 14 فبراير

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداءً من 14 فبراير الجاري، وحتى نهاية العام الدراسي الحالي.

التعليم عن بعد متاح في الإمارات:

وأكدت الوزارة أن خيار “التعليم عن بعد” سيظل متاحًا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم في الإمارات إنه “جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية”.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، تفاديًا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.







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