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الإمارات تقرر استمرار التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية

الإمارات تقرر استمرار التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية

2021/02/12
الساعة 1:45 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الإمارات تقرر استمرار التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد القادم استكمال الدراسة في كافة المدارس الحكومية بنظام التعليم عن بعد “أونلاين”.

وأوضحت “صحيفة البيان” أن أولياء أمور الطلبة تلقوا إشعارًا باستمرار التعليم عن بعد يوم الأحد المقبل، بناءً على استطلاع أجرته الوزارة لآراء أولياء الأمور، حول تحديد طريقة تعليم الطلبة في ظل تفشى فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم الإماراتية : “إنه بناءً على نتيجة الاستطلاع، فقد تقرر أن يستمر التعليم عن بعد حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة”، موضحة أنها ستوافيهم بالمستجدات.


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