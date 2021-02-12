الاتحاديون يكشفون لـ “المواطن” أكبر سبب لفرحتهم من التعادل مع الأهلي

المواطن - محمد داوود - جدة

عبرت الجماهير الاتحادية عن فرحتها أمس بالخروج من المباراة التي جمعته مع منافسه التقليدي الأهلي بالتعادل، وقالت جماهير العميد لـ”المواطن“: إن سر فرحتنا أكثر هو “أحمد حجازي” اللاعب المتميز الذي يتقدم إلى الأمام لمساندة اللاعبين الآخرين مستفيدًا من قوة بنيته وطوله.

أحمد حجازي يُنقذ الاتحاد:

ويقول المشجع الاتحادي منير عبدالله، أن فرحتي زادت أكثر لكون صاحب الهدف هو أحمد حجازي الذي لن ينسى هو الآخر هذا الهدف في حياته لأنه سجل أمام فريق قوي، فمعروف أن مباريات الاتحاد والأهلي لها طابع خاص، واللاعب الذي يسجل في الفريق الآخر ينال التصفيق بحرارة ويتم رصد هدفه تاريخيًّا في أجندة النادي والجاهير.

أما المشجع الاتحادي عبدالله عباس فيقول: ما زاد فرحتنا هو عدم الخروج بالهزيمة، وأن صاحب هدف التعادل هو قوة الدفاع الاتحادي أحمد حجازي الذي يقدم الكثير بجانب زملائه في الملعب، فالهدف التاريخي لن تنساه الجماهير، كما سيظل راسخًا في ذاكرة أحمد حجازي.

قوة حجازي رجحت كفة العميد:

ويرى مشجع العميد ماجد حسين، أن اللاعب الدولي أحمد حجازي يمتاز بمهارات عالية وقوة جسمانية وطول مناسب، وبالتالي فإن تواجده عند الضربات الركنية مهم للاستفادة من خبرته، وكل هذه الأمور توجت أمس بهدف التعادل أمام الأهلي.

وكان أحمد حجازي قد نجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند الدقيقة 86، ليقود العميد لخطف نقطة ثمينة، بعدما كان قريبًا من الخسارة بهدف دون رد، في ديربي جدة بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة العميد، وساهم في تحسن الأداء الدفاعي كثيرًا.







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