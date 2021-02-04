الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من الفوز على ضيفه الفتح برباعية لهدف ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح

وكان الفتح بادر بالتسجيل بالهدف الأول عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وتمكن العميد بعد ذلك في الدقيقة التاسعة من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب فهد المولد من تصويبة قوية.

وواصل العميد يضغط حتى نجح اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في إضافة الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل العميد ضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب ألكسندر بريجوفيتش من إضافة ثاني أهدافه والثالث للعميد بالدقيقة الحادية والخمسين.

ولم ينجح الفتح، في إضافة الهدف الثاني له، ليستمر الضغط الاتحادي، الذي أسفر عنه الهدف الرابع للعميد بالدقيقة التسعين من اللاعب هارون كمارا.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 28 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان أبها هزم نادي الهلال بنتيجة 3-2 في الدوري، قبل نهاية لقاء العميد والفتح.







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