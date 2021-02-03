الاتحاد يفقد خدمات هنريكي 7 أيام

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب البرازيلي برونو هنريكي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة.

هنريكي يغيب عن الاتحاد:

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها برونو هنريكي أثبتت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 7 أيام.

وتأكد غياب برونو هنريكي عن مباراة الاتحاد المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فيما يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه من أجل المشاركة في ديربي جدة ضد الأهلي، المقرر إقامته، يوم 11 فبراير الجاري.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي الاستعداد لمباراة الفتح، حيث أدى مرانًا، مساء أمس الثلاثاء، اشتمل على الجوانب اللياقية والفنية، واختتم التدريب بمناورة على نصف مساحة الملعب.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدفين دون رد في الجولة الماضية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.







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