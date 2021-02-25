الاتحاد يُحفز لاعبيه قبل مواجهة القادسية

المواطن - مروة نبيل

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تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من أجل استعادة نغمة الانتصارات وتجاوز عقبة القادسية.

الاتحاد يُحفز لاعبيه

وجددت إدارة الاتحاد الثقة في المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة ثقتهم الكبيرة في قدرتهم على تقديم ما يسعد الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ورصدت الإدارة مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حال تحقيقهم الفوز وخطف النقاط الثلاث، كما تعهد نجوم العميد على التكاتف وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق تطلعات الجماهير وتصحيح الأخطاء للعودة إلى الانتصارات.

وأكد لاعبو الاتحاد أن الخسارة أمام الفيصلي بمثابة الدرس الذي تعلموا منه، وسيحرصون على عدم تكرار هذه الأخطاء، ومضاعفة الجهد في المباريات المقبلة لحصد لنقاط المتبقية، من أجل التقدم في ترتيب الدوري.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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