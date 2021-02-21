الانضباط تُعاقب حمدالله قبل مباراة الهلال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، قبل مواجهة الهلال بعد غد الثلاثاء.

تغريم حمدالله 15 ألف ريال بسبب قميصه

وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا بتغريم النجم المغربي 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله للقميص مع أحد لاعبي التعاون خلال مباراة النصر والتعاون الماضية، وهو ما خالف الإجراءات الاحترازية.

وكذلك غُرم كاسيو أنجوس حارس التعاون قدرها 15 ألف ريال، وذلك بسبب تبادله لقميصه وهو ما يُخالف الإجراءات الاحترازية.

النصر يستعيد 2 من نجومه

جدير بالذكر أن النصر استعاد 2 من نجومه في التدريبات التي أُجريت مساء أمس السبت، وذلك قبل مواجهة الهلال.

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن ثنائي العالمي سلطان الغنام وعبدالله الخيبري شاركا في التدريبات، استعدادًا لمواجهة الهلال بعد شفائهما من الإصابة.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير إعلامية، آخر تطورات إصابة النجم المغربي نور الدين أمرابط، قبل ديربي الرياض.

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي مراسل برنامج “صدى الملاعب” على قناة MBC عبر حسابه في “تويتر” أن النجم المغربي خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي في ظل غيابه عن لقاء القادسية بالجولة الـ19؛ وذلك بسبب شعوره بـ آلام عضلية تحامل عليها سابقًا.

وأكد الجدي على أنه يُجرى حاليًّا تجهيز اللاعب المغربي لمواجهة الهلال بشكل تام.

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