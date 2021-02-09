الانضباط تُغرم 4 مسؤولين في الفيصلي والوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن عقوباتها ضد أكثر من مسؤول في ناديي الفيصلي والوحدة.

الانضباط تُغرم 3 مسؤولين في الفيصلي

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، والمسؤولان بالنادي، الحميدي العتيبي ومساعد المويس، امتنعوا عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مباراة الباطن، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المراقب الطبي.

ولفتت اللجنة في بيانها إلى تغريم كل منهما مبلغ يُقدر بـ1000 ريال، بعد ثبوت مخالفتهم للمادة (2) من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139).

ولعب الباطن والفيصلي في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز عنابي سدير بهدفين دون رد.

تغريم مسؤول الوحدة 1500 ريال

وأكدت الانضباط أن المسؤول في نادي الوحدة، توفيق تونسي امتنع عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مباراة الأهلي، وفقًا لتقرير المراقب الصحي، وحيث إن رئيس اللجنة أصدر القرار رقم (83/ ل ض/ 2020)، وتُعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى.

وشددت اللجنة على أن مسؤول نادي الوحدة خالف المادة (2) من لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية، وتم إلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ1500 ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره الأهلي برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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