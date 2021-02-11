البارشا يسقط بثنائية في مباراة برشلونة وإشبيلية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة برشلونة وإشبيلية في ذهاب دور الـ4 لبطولة كأس ملك إسبانيا بخسارة برشلونة بثنائية دون رد مساء الأربعاء.

أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء باهت من قبل فريق برشلونة، مما أعطى الفرصة لفريق إشبيلية للبحث عن إحراز الهدف الأول.

وبالفعل تمكن اللاعب جيوليس كوندي من إحراز الهدف الأول للفريق الأندلسي بالدقيقة السادسة والعشرين.

وظل نادي برشلونة يبحث عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخر برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا حيث ظل برشلونة متراجعًا، مما أعطى الفرصة لنادي إشبيلية للبحث عن إضافة الهدف الثاني.

وبالفعل تمكن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة السابق، من إحراز الهدف الثاني لفريق إشبيلية بالدقيقة الـ86.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لينتهي اللقاء بانتصار إشبيلية بثنائية دون رد في لقاء الذهاب.

موعد مباراة العودة بين برشلونة وإشبيلية:

وستُقام مباراة العودة بين برشلونة وإشبيلية يوم 3 مارس المقبل على ملعب الكامب نو.

يذكر أن الفائز من مواجهة برشلونة ضد إشبيلية، سيواجه الفائز من لقاء ليفانتي وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس الملك الإسباني.

جدير بالذكر أن أتلتيك بيلباو سيواجه ليفانتي مساء اليوم الخميس في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.







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