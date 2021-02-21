الباطن يواصل تعليق التدريبات الجماعية

المواطن - مروة نبيل

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أعلنت إدارة نادي الباطن تعليق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية حتى إشعار آخر؛ نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها.

تعليق تدريبات الباطن:

وكشف نادي الباطن قبل يومين عن إصابة حوالي 15 لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى معاناة 6 عناصر من الأجهزة الفنية والإدارية، يتقدمهم المدير الفني البرتغالي جاريدو.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي في ورطة، خاصة بعدما أكدت تقارير صحافية، أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت تأجيل مباراته ضد القادسية.

السماوي في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق السماوي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة 8 مرات.

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