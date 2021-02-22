البريد السعودي يحذر من رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني

المواطن - الرياض

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جدد البريد السعودي تحذيره لعملائه بعدم التعامل مع الرسائل الاحتيالية الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تنتحل صفة وشعار المؤسسة؛ بهدف الحصول على مبالغ كشرط وهمي لاستلام الشحنات.

البريد لا يستعمل البريد الإلكتروني:

وأكد البريد أنه لا يستخدم البريد الإلكتروني لسداد الفواتير لكافة الخدمات والمنتجات، بل يستخدم الرسائل النصية فقط لإرسال رابط سداد يحتوي على النطاق من هنا ويتطلب التحقق الثنائي من العميل، كما يمكن التحقق من الفواتير المستحقة من خلال التطبيق أو بريدي أونلاين.

القنوات المعتمدة في السداد:

وأوضح في إنفوجرافيك القنوات المعتمدة لسداد الفواتير وهي كما يلي:

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