البكيري: كاريلي ومزاجية بعض اللاعبين سبب تراجع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري سبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار قلق الجماهير خوفًا من الدخول في دوامة النتائج السلبية.

كاريلي ومزاجية اللاعبين سبب التراجع

وعلق محمد البكيري على مباراة العميد ضد الفتح اليوم، قائلًا: “شخصيًا.. أتمنى إنعاش قلوب عشاق الاتحاد بفوز يستعيد الثقة بعد أن أصابها الكمد من نتائج ومستويات مترنحة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الوقت الذي بدأت فرق تصعد في الترتيب على حساب الفريق بعد تخبطات كاريلي ومزاجية بعض لاعبيه”.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع كاريلي من تذبذب المستوى والنتائج، حيث اكتفى بفوز واحد آخر 4 جولات، بعدما خسر أمام أبها بهدف دون رد، وبثنائية نظيفة ضد الاتفاق، وتعادل إيجابيًا مع النصر.

مباراة الاتحاد والفتح اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفتح اليوم عند الساعة 6:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والفتح اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.







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