البكيري : لوشيسكو “تشبع” كرويًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي محمد البكيري أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يُعاني من خلل فني واضح، متوقعًا رحيل المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد النتائج.

الهلال يُعاني مع لوشيسكو :

وقال محمد البكيري: “الهلال يُعاني من خلل فنيًّا، لا يمكن أن يكون هذا الأداء العام خلال آخر 10 مباريات، الهلال تراجع بشكل كبير جدًّا خلال الفترة الماضية قبل أن يبدأ يتحسن مؤخرًا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” المذاع على “القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “هناك مشكلة فنية واضحة في أداء اللاعبين وتغييرات لوشيسكو، ولكن ما موقف الإدارة من التردد في اتخاذ القرار؟”.

وأضاف: “لوشيسكو ليس سيئًا؛ لكنه تشبّع كرويًّا هذا الموسم، وليس في حاجة لإضافة شيء جديد، بعد العودة من جائحة كورونا والمنافسة آسيويًّا وتحقيق لقب الدوري وهو سبب الخلل في الهلال، والأقرب هو رحيله، خاصة أنه نجح في التتويج بألقاب كأس الملك وبطولة آسيا وبطولة الدوري”.

الزعيم يتراجع في الدوري:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره ضمك اليوم بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول للكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثاني بـ34 نقطة.

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