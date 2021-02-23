البكيري مطالبًا بإقالة كاريلي: النمور معه بلا مخالب

المواطن - مروة نبيل

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شن الإعلامي الرياضي محمد البكيري هجومًا قويًّا على المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، مطالبًا إدارة نادي الاتحاد باتخاذ قرار إقالته بشكل سريع، وذلك بعد الخسارة ضد الفيصلي اليوم.

البكيري يُطالب بإقالة كاريلي:

وقال محمد البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إقالة كاريلي باتت مسألة قرار شجاع لإنقاذ فريق الاتحاد من تدهور فني ونفطي متوقع.. النمور معه بلا مخالب”.

وتابع: “شكرًا لمدرب وفريق العنابي الفيصلاوي، على الأداء الكروي الممتع، وتعرية كاريلي المحاضر البرازيلي تحت قبعة مدرب، وهو لا يجيد اختيار التشكيلة أو توظيفها أو حتى تحسينها بتغيراتها مظهرًا الفريق بهوية مشوهة، رغم توفر العناصر لديه”.

واختتم البكيري تغريداته الغاضبة تجاه كاريلي قائلًا: “بات النمر الاتحادي معه يزحف، رافضًا كل الفرص التي أتيحت له من المنافسين، وإنقاذ بعض لاعبيه له للمضي تكتيكيًّا ونتائجيًّا إلى الأفضلـ لكنه كبله بخططه وقراءاته المحدودة”.

الاتحاد ضد الفيصلي

ولعب الاتحاد ضد الفيصلي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحويل عنابي سدير لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

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